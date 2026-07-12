La muestra de cariño de Erling Haaland a su amigo Jude Bellingham

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Erling Haaland mostró su cariño y admiración a su amigo Jude Bellingham luego del partido Noruega contra Inglaterra, donde el británico brilló con sus goles que llevaron a su equipo al 2-1.

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Erling Haaland no dudó en apoyar a su amigo quien por ahora se encuentra en su mejor momento gracias a que sus goles llevaron a su equipo a preservar su lugar en el Mundial FiFA 2026.

El noruego felicita al británico. (Foto: AFP)

En fotografías se aprecia el cálido abrazo entre hermanos con el que ambos demuestran que la amistad de vida va sobre la competencia en la cancha.

las cámaras siguieron a los astros. Foto: AFP.

Inglaterra aseguró su pase a semifinales, mientras los vikingos dijeron adiós a un sueño de llegar alto en la Copa del Mundo.

Erling Haaland fue uno de los astros destacados en esta entrega mundialista que ha dejado sorpresas con equipos de alta resistencia cuya participación y tenacidad fueron inesperadas.

Estos so los momentos más emotivos de los hermanos de fútbol.

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#NorwayvsEngland #JudeBellingham #ErlingHaaland #Soccer ♬ original sound - FOX Sports @foxsports All love between former BVB teammates Erling Haaland and Jude Bellingham #FIFAWorldCup

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Foto: AFP.