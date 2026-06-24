Ancelotti confirma que Neymar está listo para jugar contra Escocia

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Neymar está listo para debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así lo confirmó este martes el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

El estratega aseguró que el extremo del Santos se encuentra recuperado de la lesión que lo mantuvo cerca de un mes fuera de actividad y podrá ser tomado en cuenta para el duelo ante Escocia.

En la conferencia previa al encuentro que definirá el grupo C este miércoles (4:00 p. m.), el técnico italiano evitó confirmar si el exjugador del Barcelona será titular, aunque destacó su buen nivel de trabajo durante la última semana.

"Puede jugar medio partido o los 90 minutos. Ha trabajado duro y su actitud ha sido muy buena", señaló Carletto.

El entrenador también pidió calma con las expectativas que rodean a Neymar y Endrick, al recordar que el principal objetivo de la Canarinha es conquistar el título mundial.

El 10 brasileño ha entrenado con normalidad durante la semana. (Foto: AFP)

Brasil llega a la última jornada como líder del grupo con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, por delante de Marruecos, que tiene las mismas unidades pero un saldo de +1. Pese a ello, Ancelotti aseguró que no estarán pendientes de lo que ocurra en el otro encuentro.

"No estaremos pendientes del partido de Marruecos; estaremos totalmente concentrados en el nuestro", afirmó.

El seleccionador adelantó además que alineará a los mejores jugadores disponibles, incluso aquellos que están apercibidos de suspensión, como Casemiro.

Ancelotti durante el entreno de la Verdeamarelha de este martes. (Foto: AFP)

Sobre Escocia, destacó que se trata de un rival "fuerte y muy organizado", con una propuesta basada en los centros al área.

Por ello, insistió en la necesidad de jugar con intensidad, controlar el mediocampo y evitar pérdidas que permitan los contragolpes del conjunto europeo.