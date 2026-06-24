"Hoy no me ha salido bien", admite Kane tras empate con Ghana

-

El atacante inglés Harry Kane reconoció que no estuvo fino en el empate sin goles entre Inglaterra y Ghana este martes en el Estadio de Boston, un revés inesperado que, pese a todo, deja a ambos equipos bien posicionados para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial.

El capitán de los Tres Leones, autor de un doblete en el debut victorioso ante Croacia (4-2) apenas tuvo una oportunidad clara de anotar al 87', en pleno corazón del área, pero envió a las nubes su remate con un potente zurdazo.

Inglaterra hizo 19 tiros al arco de Ghana, 14 de ellos desde dentro del área. (Foto: AFP)

"Llevo suficiente tiempo como delantero como para saber que no siempre van a entrar. Confío en mí mismo nueve de cada diez veces, pero hoy simplemente no me ha salido bien", dijo al final del juego.

"Quizá nos haya faltado un poco de calidad, pero estos partidos son duros", agregó. "A veces necesitas un gol temprano para abrir el partido, para que ellos salgan por todas, pero cuanto más se alarga con el 0-0, más confianza toman y defienden con más corazón".

Inglaterra cometió 24 faltas sobre los jugadores de Ghana en el 0-0 de la segunda jornada. (Foto: AFP)

La estrella del Bayern Múnich reconoció su decepción por no haber vencido a Ghana, que dio una clase de defensa bajo la dirección técnica del entrenador portugués Carlos Queiroz.

"Ellos defendieron bien, formando un bloque bajo y compacto, lo que nos dificultó el juego por el centro del campo, así que el partido se desarrolló por las bandas y se redujo a duelos uno contra uno", sostuvo Kane.

"Nunca iba a ser un partido bonito por la forma en que ellos jugaron. Hay que reconocerles el mérito: defendieron bien y fueron peligrosos al contraataque. En general, lo defendimos bastante bien. No tuvieron muchas ocasiones. Nos quedamos con el punto y seguimos adelante", añadió.

Los dirigidos por Thomas Tuchel completaron 605 pases de los 652 en total ante Ghana. Foto: (AFP)

Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro unidades, las mismas que su rival africano, al que supera por diferencia de goles.

Los europeos culminarán la ronda de grupos contra Panamá, sin puntos de momento, el sábado a las afueras de Nueva York.