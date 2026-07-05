Carlos Queiroz renuncia como técnico de Ghana tras la eliminación del Mundial

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Carlos Queiroz anunció este domingo su salida de la selección de Ghana, dos días después de la eliminación de las Estrellas Negras en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Colombia.

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El experimentado técnico portugués, de 73 años, confirmó su decisión a través de sus redes sociales. "Abandono esta aventura con orgullo por lo que hemos conseguido, pero también con la sana insatisfacción de los que siempre queremos más", escribió en Instagram.

Queiroz asumió el cargo en abril y la Federación Ghanesa de Futbol nunca precisó la duración de su contrato, que finalmente concluyó tras la participación del equipo en la Copa del Mundo.

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Bajo su dirección, Ghana avanzó a la fase de eliminación directa como una de las mejores terceras del torneo. En la fase de grupos venció 1-0 a Panamá, empató sin goles con Inglaterra y cayó 2-1 ante Croacia, resultados que le permitieron seguir con vida antes de ser eliminada por Colombia gracias a un gol de Jhon Arias.

El estratega dando instrucciones a uno de sus pupilos en el duelo contra Colombia. (Foto: AFP)

El estratega sumó así su cuarta experiencia mundialista como seleccionador, tras dirigir anteriormente a Portugal en Sudáfrica 2010 e Irán en Rusia 2018 y Catar 2022.

También estuvo al frente de selecciones como Colombia, Egipto, Catar, Omán, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, además de dirigir al Real Madrid en la temporada 2003-04.