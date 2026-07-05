FIFA suspende el castigo de Balogun y Estados Unidos recupera a su goleador

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La selección de Estados Unidos recibió una gran noticia un día antes de enfrentar a Bélgica en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 este lunes a las 6:00 p. m.

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La FIFA dejó en suspenso la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, por lo que el delantero podrá estar disponible para Mauricio Pochettino.

El atacante del Mónaco fue expulsado con tarjeta roja directa durante la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, tras pisar el tobillo del defensor Tarik Muharemovic en una disputa por el balón. La decisión provocó fuertes críticas en Estados Unidos, donde consideraron que la acción fue accidental.

La acción por la que Balogun fue expulsado en el partido ante Bosnia y Herzegovina. (Foto: AFP)

En su resolución, la Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó la suspensión, pero determinó que esta quedará en suspenso durante un período de prueba de un año. Si Balogun reincide en una falta de gravedad similar durante ese tiempo, el castigo será aplicado.

La decisión fue celebrada incluso por el presidente Donald Trump, quien escribió en Truth Social: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!".

USA-USA-USA https://t.co/yKnJxew9tU pic.twitter.com/75KmExgrUJ — The White House (@WhiteHouse) July 5, 2026

Tras la expulsión, Pochettino defendió a su goleador y aseguró que "nunca hubo intención de pisar al jugador", calificando la jugada como un accidente.

La Federación de Estados Unidos también expresó su satisfacción por el fallo y confirmó que toda su atención está puesta en el duelo frente a Bélgica, donde Balogun, autor de tres goles en el torneo, podrá liderar nuevamente el ataque del cuadro de las Barras y las Estrellas.

Critican la decisión

La Federación Belga de Fútbol (RBFA) expresó su sorpresa por la decisión de la FIFA de dejar en suspenso la sanción del ariete norteamericano.

"La decisión contradice directamente las disposiciones del Reglamento de la Competición", señaló la RBFA en un comunicado. Además, el organismo no descartó presentar un recurso contra la resolución adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.