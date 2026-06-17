Madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, podrá viajar para verlo en el Mundial

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El sueño del portero de Cabo Verde de ver a su madre en el Mundial se hará realidad.

Tras su brillante actuación contra España, el portero y capitán Josimar Dias, mejor conocido como "Vozinha", se ha convertido en el foco del Mundial 2026.

El guardameta de Cabo Verde pasó de tener 56 mil seguidores en su cuenta de Instagram a más de 2 millones, gracias a su desempeño en el juego que terminó en un empate.

Asimismo, Vozinha se viralizó luego de comentar que su madre no pudo viajar para verlo por cuestiones de la visa, pues no pudieron costearla.

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Tras estas declaraciones, el Departamento de Estados Unidos declaró que ayudará a la madre del jugador para que pueda viajar.

"El Departamento de Estado de EE. UU, está intentando ayudar a que la madre del portero de Cabo Verde, Vozinha, llegue a Estados Unidos para ver a su hijo jugar en la Copa del Mundo", dijo un funcionario del Departamento de Estado a CNN.

Además, el Departamento de Estado informó que "se eximirá del requisito de fianza a los atletas y miembros del equipo, incluidos los entrenadores, las personas que desempeñen una función de apoyo necesaria y los familiares directos, que sean nacionales de países que compitan en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y demuestren que cumplen con todos los requisitos para la visa".