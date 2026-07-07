El caso Balogun "no influyó" en el resultado, dice técnico de Bélgica

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El seleccionador Rudi Garcia aseguró que el caso Balogun "no influyó" en el resultado final. "Habían once estadounidenses delante, daba igual quiénes fueran. Nos mantuvimos en el plano del juego, en el plano deportivo", afirmó.

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"Nuestra motivación máxima era llegar a los cuartos de final", aseguró luego en rueda de prensa. "Creo que, por encima de todo, (vencimos) porque presionamos mucho, los pusimos en apuros".

El técnico del cuadro belga platicó con Balogun tras el encuentro. (Foto: AFP)

Garcia aseguró que Balogun fue a verlo al final del encuentro en Seattle y que su grupo fue suficientemente "maduro" para gestionar la polémica de los últimos días.

"Agradecí que viniera a verme, pero él no tiene ninguna culpa", señaló el DT. "Es un delantero realmente interesante, pero esta noche no tenía dudas de que nuestra pareja de centrales, Brandon Mechele y Nathan Ngoy, eran capaces de controlarlo bien, y eso es lo que hicieron".

El seleccionador lamentó la lesión de Amadou Onana, quien salió en el primer tiempo por un problema en la rodilla. (Foto: AFP)

"El gran punto negro es la lesión de Onana. Tengo la impresión de que es grave. Pero aun así... nos clasificamos para los cuartos de final", celebró de su lado García.

Sobre el tanto de Lukaku, dijo: "Nuestro supersuplente volvió a golpear: Lukaku marca otro gol (el tercero en 192 minutos de juego). Bravo para él y para quienes han entrado al campo", afirmó.