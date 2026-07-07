Senadora paraguaya envía carta a Mbappé tras ser señalada de comentarios racistas

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Tras el encuentro entre Paraguay y Francia por el Mundial FIFA 2026, la senadora paraguaya Celeste Amarilla escribió comentarios racistas a Kylian Mbappé en su perfil de X.

La congresista dijo a Mbappé:

"Bruto, no aprendió ni a escribir; en vez de leche materna, chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. ¡Le hubieras mostrado el dedo, Orlando Gill! ¡Yo lo hago en el Senado y no pasa nada!".

Une journée au boulot… @equipedefrance pic.twitter.com/Y0jswa9XMi — Kylian Mbappé (@KMbappe) July 5, 2026

El deportista no se quedó callado y le respondió dirigiéndose a ella como una dama, luego agregó que era una mujer: "despreciable e indigna de su cargo".

Tras la controversia la senadora usó sus redes sociales extendiendo una misiva en la que, según afirma, el jugador habría empezado con tratos despectivos en la cancha:

"El problema es entre vos y yo... me enojó mucho tu arrogancia y desprecio desde antes del partido. Dijiste: 'Si hay que meter manos en la m..., vamos a meterlas', no somos estúpidos, entendimos perfectamente que la mierda era el equipo paraguayo y el equipo paraguayo somos todos", afirmando que las declaraciones de Mbappé sobre "quitarse el esmoquin" eran estigmatizantes y clasistas, por lo que "todo Paraguay quedó callado, incluso yo. Aguantamos".

También resaltó que él tuvo desprecio a los jugadores paraguayos y que él dijo un insulto particular del sur de América en medio del encuentro, además le negó el saludo al portero paraguayo:

"Eso no se hace. El saludo entre rivales después de la contienda es casi sagrado: en la guerra y en la paz, en la derrota y en la victoria. Y vos le negaste la mano y le gritaste tu victoria en la cara; Eso no se hace. Mostraste tu desprecio, tu arrogancia y tu mala educación en un segundo. A mí me dolió, a todo mi país le dolió, y mucho".

La política dijo que hizo esos señalamientos en un momento en que sus impulsos le ganaron la partida, pero luego borró las publicaciones.

"Ahora exijo que vos también te retractes conmigo y me pidas disculpas. Yo tampoco voy a tolerar tu violencia; vos no me conocés, no tenés idea de quién soy yo y no tenés ningún derecho a decir que soy una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupo", añadió.

"Ser la voz del pueblo paraguayo, decir lo que ellos no pueden, defender a mi país hasta con mi vida; eso se espera de mí" y asegurando que Mbappé no tiene "ni idea" de las elecciones que ha tenido que afrontar.

Por último, acusó al jugador francés de violencia de género: "¡Quién sos para tratarme de indigna o despreciable si ni siquiera me conocés! ¡Violencia de género pura y dura! Violencia política contra una mujer que llegó adonde está con el voto popular de su pueblo" (sic).

Y aseguró que Mbappé debería retractarse de sus comentarios en X; de lo contrario, iba a "iniciar acciones legales por violencia de género".

pic.twitter.com/GMr8hduf8r — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 7, 2026