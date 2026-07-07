Speed, famoso youtuber, rompe en llanto tras eliminación de Portugal (video)

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Speed, conocido por su fanatismo hacia Cristiano Ronaldo, no soportó la eliminación del portugués y terminó llorando en pleno en vivo.

El streamer y youtuber Speed no pudo contener las lágrimas al ver a su ídolo, Cristiano Ronaldo, abandonar la cancha tras perder ante España y quedar fuera del Mundial 2026.

Speed siguió el encuentro en directo junto a millones de espectadores a través de su canal de streaming. Durante el partido celebró cada jugada de Portugal y alentó constantemente al equipo.

Sin embargo, tras la derrota, el popular creador de contenido, se quebró en llanto en plena transmisión.

Tras permanecer varios segundos en silencio, visiblemente afectado, expresó su incredulidad por la eliminación de Portugal. "No puedo creerlo", decía.

Mira aquí el video:

#InformaciónParaTi ♬ sonido original - Latinus @latinus_us El influencer IShowSpeed rompió en llanto al ver a Cristiano Ronaldo abandonar la cancha tras la eliminación de Portugal en la Copa Mundial. #Latinus

Del llanto al enojo

Luego de llorar sin consuelo, Speed abandonó el estadio. Al salir, varios hinchas comenzaron a gritarle "Messi", lo cual enfureció al youtuber, quien terminó gritándoles, teniendo que ser calmado por agentes de seguridad.

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Desde el inicio de su carrera como creador de contenido, IShowSpeed ha expresado su admiración por Cristiano Ronaldo, a quien considera su máximo ídolo deportivo.