El centro del campo, joya de Portugal con permiso de Cristiano

-

Cristiano Ronaldo sigue siendo la estrella indiscutible de Portugal a sus 41 años, listo para disputar su sexto Mundial. Sin embargo, si la selección lusa es considerada una de las favoritas al título, se lo debe en gran parte a un mediocampo lleno de talento.

Sus nombres brillan menos que el de CR7, pero pocas selecciones pueden presumir en la medular a figuras como Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.

Vitinha es parte del selecto grupo de futbolistas que ha jugado con Cristiano Ronaldo (en la Selección de Portugal) y con Lionel Messi (en el PSG). (Foto: AFP)

Los dos primeros fueron fundamentales en el Paris Saint-Germain que acaba de conquistar su segunda Liga de Campeones consecutiva. Vitinha, el director de orquesta del club francés, fue elegido el mejor jugador de la final contra el Arsenal hace poco más de dos semanas.

Por su parte Neves, de apenas 21 años, se ha consolidado como uno de los volantes más completos de Europa gracias a su incansable capacidad para recuperar, distribuir y pisar el área.

View this post on Instagram A post shared by João Neves (@joao_neves87)

Bruno Fernandes aterriza en el Mundial de Norteamérica tras una temporada histórica con el Manchester United, donde se convirtió en el máximo asistente en una sola campaña en la historia de la liga inglesa con 21 pases de gol, sumando además nueve anotaciones.

Asimismo, Bernardo Silva volvió a ser pieza clave para que el Manchester City alzara la FA Cup.

Bruno Fernández viene de firmar una temporada de ensueño con el Manchester United. (Foto: AFP)

El mediapunta es un dolor de cabeza para cualquier zaga por su capacidad de recibir entre líneas o caer a la banda.

Es un futbolista creativo y experimentado que, según la prensa española, está cerca de convertirse en el gran fichaje del Real Madrid este verano.

Técnico y complementario

Con estos jugadores, el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dispone de un centro del campo muy complementario y técnico donde Vitinha y Neves dictan el ritmo desde la base, mientras Fernandes y Silva se intercambian las posiciones para ofrecer pases entre líneas.

El entrenador Roberto Martínez llega tras ganar la Liga de Naciones 2025 y mantener la solidez defensiva del equipo durante la última fase de preparación.

Los cuatro son el eje de un sistema que busca someter por acumulación en el centro, permitiendo que los laterales aporten la profundidad en ataque.

El propio técnico subrayó la trascendencia de sus mediocampistas tras el reciente amistoso en el que vencieron 2-1 a Nigeria.

Portugal llega a la cita con la confianza a tope, un año después de coronarse en la Liga de Naciones de la UEFA tras vencer a España en penales.

View this post on Instagram A post shared by Portugal (@portugal)

Los lusos, amplios favoritos del Grupo K, debutarán este miércoles contra RD Congo en Houston, antes de medirse ante Uzbekistán el 23 de junio y cerrar frente a Colombia el 27.

Mientras los focos apuntan a Cristiano, el motor portugués llega engrasado para intentar regalarle al cinco veces Balón de Oro la Copa del Mundo que le falta a vitrina.