Centroamérica y el Caribe regresan a casa sin brillo mundialista

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Las selecciones de Centroamérica y el Caribe han sumado tan solo un empate en el Mundial 2026, un nuevo fracaso para una región que no ve a uno de sus equipos pasar de la fase de grupos desde 2014.

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Ni Panamá, ni Haití, ni Curazao lograron vencer ninguno de sus compromisos en Norteamérica y tuvieron que abandonar la competición de manera prematura, con un global de 8 derrotas, 3 goles a favor y 21 en contra, en 9 partidos en total.

Tan solo Curazao, que se presentó por primera vez en una Copa del Mundo, fue capaz de rascar un sorpresivo empate sin goles ante Ecuador.

En casi un siglo de Mundiales, de Centroamérica solo Costa Rica, con 6 participaciones, sabe lo que es pasar de la fase de grupos.

Curazao fue la única selección del Caribe que sumó un punto. (Foto: AFP)

Lo hizo en Italia 1990 y, sobre todo, en Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final dejando en el camino a Italia, Inglaterra y Grecia.

Sin embargo, no pudo superar la primera fase ni en Rusia 2018 ni en Catar 2022 y en esta edición ni siquiera se clasificó.

Honduras, con tres participaciones, y Panamá y El Salvador, con dos cada uno, cayeron siempre a las primeras de cambio. Los salvadoreños tienen el triste récord de encajar la mayor goleada en una Copa del Mundo: 10-1 ante Hungría en España 1982.

En el Caribe, solo Cuba logró llegar a cuartos en Francia 1938, en una competición a eliminación directa y sin fase de grupos. Posteriormente, ni Jamaica, ni Trinidad y Tobago, ni Haití pasaron de la primera llave.

Thomas Christiansen, DT de Panamá, lamentó no poder hacer un mejor papel. (Foto: AFP)

Fracaso canalero

Panamá tardó casi 90 años en clasificar por primera vez a un Mundial, el de Rusia 2018, donde acabó en último lugar sin puntos y con un solo gol. Desde entonces, su evolución ha sido considerable, con sendos subcampeonatos en la Copa Oro 2023 y en la Liga de Naciones (2024-2025).

A Norteamérica llegó con el objetivo de hacer historia. Sin embargo, la baja por lesión de su jugador estrella, Adalberto Carrasquilla, y la falta de puntería condenaron al equipo, el único que no pudo anotar un solo gol en toda la primera fase.