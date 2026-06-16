Chalobah es convocado con Inglaterra por baja de Livramento

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La Federación inglesa anunció este martes la baja del defensor Tino Livramento, lesionado durante un entrenamiento, y su sustitución por Trevoh Chalobah, apenas unas horas antes del debut de Inglaterra en el Mundial 2026.

"El defensor del Newcastle United, Livramento, se lesionó en un gemelo durante la práctica del domingo por la tarde. Una prueba de imagen y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que, lamentablemente, no podrá seguir participando en el torneo con Inglaterra", detalló la federación inglesa (FA) en un comunicado.

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Inglaterra se estrena en la Copa del Mundo este miércoles en Dallas contra Croacia, por la primera fecha del Grupo L. El reglamento de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo por lesión hasta 24 horas antes del primer encuentro de su selección.

Livramento, de 23 años, se había recuperado a tiempo para el certamen tras sufrir una dolencia en el muslo a finales de la temporada, y partía como la principal opción de recambio para Reece James en el puesto de lateral derecho.

Livramento debutó con la selección mayor de Inglaterra en 2024, durante la goleada 5-0 ante Irlanda. Una lesión lo dejó fuera de su primer Mundial. (Foto: AFP)

En la plantilla lo sustituye Trevoh Chalobah, de 26 años, defensor del Chelsea que suele desempeñarse como central y, de manera habitual, también sobre el costado derecho.

Thomas Tuchel lo eligió por encima de Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid que también se desempeña por esa banda.