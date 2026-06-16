Neymar da buenas noticias y entrena en el campo, pero su debut sigue en duda

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El astro Neymar, en proceso de recuperación de una lesión muscular, entrenó este martes por primera vez en campo con Brasil, aunque su fecha de estreno en el Mundial de United 2026 sigue en duda.

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Debido a problemas musculares en la pantorrilla derecha, Ney se perdió el sábado el debut de los pentacampeones mundiales ante Marruecos en el Grupo C del torneo, un empate 1-1.

La Canarinha volverá a jugar el viernes frente a Haití y cerrará la primera fase el miércoles de la semana próxima ante Escocia y recién hasta este partido podrían llegar los primeros minutos para el volante brasileño.

A CBF divulgou imagens do primeiro treino de Neymar em campo desde que o atacante se juntou à Seleção Brasileira para a Copa de 2026. #CopaNaGlobo #SelecaoBrasileira #Neymar #ge2026 #Futebol pic.twitter.com/iwAsjwdlAG — ge (@geglobo) June 16, 2026

"En un paso más de su proceso de recuperación física, Neymar entrenó hoy en el césped del CT (centro de entrenamiento) de Columbia Park", en Morristown, Nueva Jersey, informó la Confederación Brasileña de Futbol, sin dar plazos para el debut del jugador.

La organización divulgó en redes sociales videos de Neymar en carrera sobre el césped, trabajando al margen del resto del grupo.

"Estamos rezando para que se recupere al 100 %, porque cuando esté al cien será alguien que nos va a ayudar mucho", dijo este martes en rueda de prensa uno de sus compañeros en la selección brasileña, el lateral izquierdo Douglas Santos.