Chapines también ponen ambiente entre argentinos y jordanos

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Ya habían sido los argentinos hace unos días, también los japoneses, suecos, y este sábado, se sumaron los jordanos a la fiesta de gritos, saltos y mucha pasión en los estadios.

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El Mundial es el Mundial y los asiáticos lo saben, aunque ya no tenían opciones de clasificar a la siguiente ronda llegaron con mucha alegría a su última función en United 2026.

“Colado”, un petenero en la fiesta de los jordanos. (Foto: Rudy Martínez)

Caras pintadas, porras y gritos de vamos en árabe cuando veían el lente de Nuestro Diario. Enfrente, los argentinos, con su tradicional romería a los estadios.

Está que quema

Lo que no da tregua es el calor intenso que se siente todo el día en Dallas. No refresca ni en las noches.

Pese al intenso calor, los argentinos pusieron la fiesta afuera del Estadio de Dallas. (Foto: Rudy Martínez)

Por eso, varios vendedores en la calle aprovechan para llevar clandestinamente (porque no tienen permiso), hieleras para vender bebidas hidratantes, que incluso son más cotizadas (a unos 20 quetzales), que las propias cervezas.

La seguridad se refuerza cuando juegan los argentinos. Según datos migratorios, por ahora, son de la nacionalidad que más han llegado a Estados Unidos.

Ni el sol frenó la fiesta y en Dallas retumba y retumbará por unos días más el grito: "Para ser campeón, hoy hay que ganar... vamos, vamos Selección", típico de los seguidores de la Albiceleste.