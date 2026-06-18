Chequia y Sudáfrica reparten puntos en un juego de infarto

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Con una anotación tempranera de Sadílek y un penal cobrado por Mokoena, Chequia y Sudáfrica igualan a 1 en la segunda fecha del máximo torneo de futbol.

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Hoy se vivió un juego de infarto entre Chequia y Sudáfrica en Atlanta, Estados Unidos. Dos selecciones que debutaron con derrota en United 2026, buscaban en la segunda jornada corregir la plana para alimentar sus aspiraciones de seguir haciendo historia. Una derrota para cualquiera implicaría dejar de soñar con el boleto a siguiente ronda.

Mokoena cortó una acción prometedora cuando los europeos llegaban al ataque. (Foto: FIFA)

La estadounidense Tori Penso fue la responsable de impartir justicia. Es la segunda árbitra central que dirige en una justa de este nivel, luego que Stéphanie Frappart lo hiciera en Catar 2022.

Tras perder 2-1 ante Corea del Sur en su primera aparición, Chequia apretó sus engranajes y frente a Sudáfrica volcó todo su arsenal al ataque desde el pitazo inicial, tratando de imponer el ritmo del partido.

En un error defensivo de los africanos, el volante Michal Sadílek abrió la cuenta checa luego de recibir un pase en corto de Alexandr Sojka y mandar el balón al fondo de la red.

Chequia marcó más goles a balón parado que cualquier otra selección europea durante las eliminatorias con diez. (Foto: FIFA)

Sudáfrica, que llegó luego de perder 2-0 contra México, intentó reaccionar, pero los esfuerzos no fueron suficientes para producir el empate. Al 12' Appollis remató a puerta, pero el disparo no logró su cometido. Llegado el 22', Rayners ilusionó a la afición africana, sin igualar el marcador.

Tras la pausa de hidratación, Chequia se mostró errático, cometiendo al menos tres faltas consecutivas, pero no fue hasta el 33' cuando Penso mostró la primera cartulina amarilla a Mokoena.

Los hombres de Broos fueron ganando terreno. Al 36' Sudáfrica se acercó al arco contrario, pero se señaló fuera de juego. Cuatro minutos más tarde, Mbatha fue amonestado.

Chequia terminó el partido con 38 % de posesión del balón. (Foto: AFP)

Hlozek, de Chequia, llevó peligro al pórtico de Williams cumplido el 41' de juego y en una reacción inmediata, Rayners nuevamente intentó sorprender al rival.

En el arranque del segundo tiempo, Sudáfrica hizo su primera variante buscando mayor presencia ofensiva. Un juego de ida y vuelta con dos equipos comprometidos a dar el batacazo final.

Williams, atento a la trayectoria del balón, atajó en dos ocasiones evitando que se ampliara la desventaja. Los africanos adelantaron líneas pensando en el empate, mientras Chequia hizo cambios enfocada en resguardar la ventaja, sin perder su fuerza en ataque.

Sudáfrica hizo 17 remates a puerta contra 14 de Chequia. (Foto: AFP)

La primera amarilla para los checos llegó con Krejci, amonestado al 75'. La polémica no podía faltar. Al 83' se decretó penal a favor de Sudáfrica y Mokoena selló la paridad 1-1.

Chequia y Sudáfrica metieron el acelerador en la recta final. Intensidad al máximo. Williams y Kovar concentrados así como los jugadores del campo, desesperados por la victoria.

Sudáfrica completó 494 pases, contra 272 de Chequia. (Foto: AFP)

Tras cumplirse los 7 minutos adicionados, Penso decretó el final del juego.

Ambas selecciones pelearán en la tercera fecha por una victoria que les de una oportunidad de continuar en la pelea por avanzar a dieciseisavos.