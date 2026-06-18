Arquero de Corea del Sur se perdió el nacimiento de su hija por el Mundial

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El guardameta confesó que tuvo que sacrificarse y no estar presente en el nacimiento de su primera hija.

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Kim Seung-gyu, arquero de la selección de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su primera hija por cumplir su sueño mundialista.

El guardameta reveló que hizo el sacrificio de dejar a su esposa embarazada para poder concentrarse con la selección de su país.

Kim Seung-gyu junto a su esposa antes de iniciar la concentración con su equipo. (Foto: Instagram)

Su pequeña hija nació cuando él ya estaba integrado al Mundial.

El jugador conoció a su bebé a través de una videollamada. (Foto: Instagram)

Seung-gyu es uno de los jugadores más experimentados del equipo, fue la estrella en el debut contra República Checa, pues sus atajadas fueron clave para ganar 2-1.

Junto a Son Heung-min, es el único integrante del seleccionado surcoreano que alcanzó las cuatro participaciones mundialistas.