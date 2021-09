Chris Pratt será la voz de Mario Bros en su película

Chris Pratt, conocido por su participación en Guardianes de la Galaxia, será quien le dará vida a Mario, en la película "The Super Mario Bros".

La empresa dedicada a los videojuegos lanzará la película de "Super Mario Bros" y el actor principal será Chris Pratt, quien dará vida a la voz de Mario.

La película llegará a los cines hasta diciembre del 2022, pero Nintendo informó a través de sus redes sociales quiénes serían los famosos que darían voz a sus personajes.

Pratt interpretará a Mario, mientras que se incluyen otros artistas como Anya Taylor Joy, quien será la Princesa Peach; Jack Black será el villano interpretando a Bowser y Charlie Day hará el papel del hermano de Mario, Luigi.

The Super Mario Bros. Animated Film movie is heading to theaters in North America on 12/21/22!



Check out the voice cast for the upcoming movie below pic.twitter.com/Xj31P6hk6y — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 23, 2021

Las críticas no tardaron en llegar. Decenas de internautas comenzaron a publicar memes en Internet, burlándose de los personajes.

#mariomovie https://t.co/OOvPRqTxqV pic.twitter.com/GmntiBbhoa — BossLogic (@Bosslogic) September 24, 2021

Muchos utilizaban las películas donde Pratt ha tenido una participación, para criticar la selección del elenco.