Harry Potter regresa: "Animales Fantásticos 3" ya tiene fecha de estreno

Tras revelarse que Harry Potter estará de regreso, los seguidores han enloquecido.

Harry Potter estará de regreso, esto luego de que se anunciará que el 15 de abril de 2022 llegará a cines la tercera película de "Animales Fantásticos".

Tras darse a conocer la noticia, los seguidores de la serie han inundado las redes sociales, pues cuentan los días para poder ver la anhelada cinta.

¿De qué tratará?

En esta nueva entrega, el profesor Dumbledore busca tomar el control del mundo mágico, pero solamente confía en el magizoólogo Newt Scamander y en un valiente panadero.

La trama se desarrolla en una peligrosa misión, en donde se enfrentarán con nuevas bestias.

Entre los repartos se podría integrar el danés Mads Mikkelse, quien sustituirá el papel que dejó Johnny Depp.