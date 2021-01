La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) resolvió no trasladar hacia el Congreso de la República la resolución que certifica al juez Mynor Moto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad.

En un comunicado de prensa, el CANG manifiesta que la resolución que designa a Moto como magistrado de la CC "no ha causado firmeza por existir impugnaciones contra la misma y contener inexactitudes en su redacción".

Por ello, resuelven "devolver inmediatamente al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios las certificaciones de la resolución 02-2021 de fecha 18 de enero de 2021", se lee en el documento.

Este jueves 21 de enero, Ovidio Orellana, presidente de la Junta Directiva del CANG, informó que la certificación no fue enviada al Congreso ya que existían impugnaciones pendientes de resolver y en efecto, por esa razón, hasta que estas no se resuelvan no será enviada hacia el Organismo Legislativo.

Impugnaciones

El abogado Alfonso Carrillo presentó el 19 de enero pasado un recurso de apelación en contra de la designación de Mynor Moto como magistrado titular de la CC.

Carrillo señala que Moto no cumple con el requisito para ser magistrado constitucional que exige el artículo 152 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad donde se propone la experiencia en el ejercicio profesional de la abogacía.

"No es lo mismo la graduación profesional que el ejercicio profesional", argumenta Carrillo y señala que el Tribunal Electoral no verificó que Moto contara con esa experiencia. Además, señala que Moto tampoco cuenta con el requisito de capacidad, idoneidad, honradez y reconocida honorabilidad.

Los antejuicios

La Fiscalía Contra la Corrupción presentó el 29 de diciembre un antejuicio contra Mynor Moto al considerar que cometió delitos de retardo de justicia e incumplimiento de deberes en el caso Libramiento de Chimaltenango.

Moto habría retrasado la entrega de informes a la fiscalía, con lo cual obstaculizó y retrasó el trabajo de investigación.

El segundo antejuicio se presentó el 4 de enero por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. En este se le señala de prevaricato y conspiración para la obstrucción de justicia.

La investigación preliminar determinó que Moto sostuvo reuniones con personas cercanas a Gustavo Alejos, principal sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.