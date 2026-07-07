Lionel Messi rompe récord de asistencias en la historia de los Mundiales

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Lionel Messi continúa agrandando su leyenda con la selección de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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De acuerdo con datos de Sofascore, el astro rosarino se convirtió en el máximo asistente en la historia de las Copas del Mundo desde 1966, superando un registro que durante años perteneció a su ídolo, Diego Armando Maradona.

La "Pulga" alcanzó la marca en el triunfo 3-2 sobre Egipto, donde asistió a Cristian Romero en el gol del descuento.

El rosarino continúa ampliando su legado con Argentina al convertirse en el máximo asistente en la historia de los Mundiales. (Foto: Sofascore)

Con ese pase llegó a nueve asistencias mundialistas, liderando en solitario este exclusivo ranquin y dejando atrás las ocho que registró el "Pelusa" durante su paso con la Albiceleste.

El podio de los máximos asistentes en los Mundiales lo completan el polaco Grzegorz Lato y el alemán Pierre Littbarski, ambos igualados con siete pases de gol.

Este nuevo logro confirma que Messi no solo ha marcado una época por su capacidad goleadora, sino también por su visión de juego y su habilidad para generar oportunidades de gol para sus compañeros, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes en la historia de las Copas del Mundo.