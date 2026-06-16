Colombia ya está preparada para arrancar su travesía mundialista ante Uzbekistán

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Colombia da inicio a su travesía por la Copa del Mundo de United 2026 frente a la debutante Uzbekistán, que tratará de mantener la tendencia sorpresiva de esta edición y complicarle la vida a un combinado sudamericano que llega con sus figuras en gran momento.

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Ubicadas en el grupo K junto a Portugal y RD Congo, los colombianos saben que este es un partido que tienen que aprovechar para sacar los tres puntos y pelear por ser el líder del sector, pero todo pinta a que no será tarea sencilla.

Hola, Ciudad de México! ✋



La Selección Colombia dice presente para su debut mundial. ⚽#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/4ryM2Uy0wa — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 16, 2026

No solo por la tendencia regular con la que arrancó Conmebol en este Mundial, sino porque Uzbekistán llega liderada desde el banquillo por Fabio Cannavaro, quien le ha dado una identidad defensiva a los asiáticos, cimentada en su máxima figura, el defensa del Manchester City, Abdu Khusanov.

Pero los sudamericanos confían en el momento en el que llegan a este torneo jugadores como Luis Díaz, Luis Suárez y, sobre todo, James Rodríguez. Los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo no llegan con cartel de favoritos, aunque sí con un foco de posible sorpresa o el típico "caballo negro".

Mucho podría llegar a ver la altura a la que se encuentra el Estadio Ciudad de México, a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar, situación que podría pasarle factura a los uzbekos.