Colombia derrota a Ghana y avanza a octavos de final del Mundial 2026

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En un intenso partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, Colombia venció 1-0 a Ghana en el Estadio de Kansas, asegurando su clasificación a la siguiente ronda, en donde enfrentará a Suiza.

El juego comenzó accidentado por lesiones. Al minuto 7, el atacante Jhon Córdoba sufrió una molestia en la ingle y fue sustituido por Luis Suárez. Poco después, Ghana perdió al zaguero Marvin Senaya, reemplazado por Alidu Seidu.

A pesar de los imprevistos, Colombia golpeó rápido. Al minuto 14, Luis Suárez desbordó por derecha y lanzó un centro preciso para Jhon Arias, quien conectó el esférico en el aire y batió al arquero Lawrence Ati-Zigi, anotando el único gol del encuentro.

#OJOALDATO - Luis Suárez salta al campo en el minuto 8 para sustituir al lesionado Córdoba y en el minuto 14 ya reparte una asistencia.



Es la participación directa de gol —marcando o asistiendo— más tempranera de un suplente en TODA la historia de la Copa del Mundo.



El… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2026

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar Colombia en el Mundial 2026?

Tras la anotación, Ghana buscó el empate con juego físico, pero chocó con una defensa colombiana impecable liderada por Jhon Lucumí.

En el segundo tempo, el equipo sudamericano controló el ritmo con inteligencia y orden táctico ante la desesperación del rival, que no generó peligro. Colombia resistió con solidez y selló su pase a octavos de final.