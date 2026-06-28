Colombia avanza de ronda como líder del grupo K tras empatar con Portugal

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Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Los sudamericanos dominaron el encuentro desde el inicio, pero les faltó precisión para concretar las numerosas ocasiones de gol generadas en el arco de los lusos.

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Los cafeteros pudieron tener la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez por un fuera de juego casi imperceptible, generando el desconsuelo de la numerosa afición colombiana que llegó al Estadio Miami.

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Con siete puntos, producto de dos victorias (ante Uzbekistán y RD Congo) y el empate con Portugal, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, que finalizó segundo con cinco puntos.

Los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto.