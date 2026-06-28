Mundial 2026
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Congo gana a Uzbekistán y avanza a dieciseisavos del Mundial

  • Con información de AFP
27 de junio de 2026, 19:45
Los africanos firmaron una remontada histórica para meterse entre los mejores de la Copa del Mundo. (Foto: AFP)

Los africanos firmaron una remontada histórica para meterse entre los mejores de la Copa del Mundo. (Foto: AFP)

República Democrática del Congo remontó (3-1) ante Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar este sábado en Atlanta una histórica clasificación a los dieciseisavos del Mundial, en los que chocará contra Inglaterra.

OTRAS NOTICIAS: Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a 16vos como líder del Grupo L

RD Congo finaliza tercera del Grupo K con cuatro puntos, por detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.

Puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.

 

 

Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete.

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