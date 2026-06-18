Colombia "jugó muy bien" ante un Uzbekistán "muy cerrado", dice DT Lorenzo

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El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, celebró el miércoles que su equipo logró vencer 3-1 a un "muy cerrado" Uzbekistán en el primer partido de Luís Díaz en un Mundial, que celebró con gol y asistencia.

La estrella del Bayern Munich, de 29 años, se presentó por primera vez en la máxima cita del fútbol para liderar a un equipo que supo herir tres veces a los uzbekos frente a miles de hinchas colombianos en el estadio Azteca, en Ciudad de México.

Uzbekistán "es un equipo que trabajó muy bien y estuvo muy ordenado y muy cerrado, y creo que nos costó llegar", dijo el entrenador argentino luego del duelo por el Grupo K.

Luego de estrellar un balón en el palo, Díaz se retrasó en el campo para encontrar espacios y asistió al lateral Daniel Muñoz con un balón largo al área que rompió con el orden de su rival.

Luego, en el 65', volvió a salir en defensa de su equipo tras el empate de la selección de Asia Central que intentaba aguar la fiesta de una marea amarrilla presente en la capital mexicana.

Lorenzo afirmó que la causó "satisfacción" el desempeño de Lucho y otros debutantes en Mundiales, como Muñoz.

"Podíamos haber marcado una diferencia mayor, se jugó muy bien", afirmó.

Cuando el partido estaba cerca de finalizar, Jáminton Campaz marcó el tercero de cabeza tras una acción de gladiador del delantero Juan Camilo "Cucho" Hernández contra un espigado defensor uzbeko.

Jáminton Campaz anotó el tercer gol de la selección colombiana. (Foto: AFP)

Fue un "hermoso debut", dijo Campaz, extremo de Rosario Central de Argentina.

Colombia está "para cosas grandes, para luchar" en el Mundial, agregó.