Colombia-Portugal, duelo no apto para cardiacos en el Grupo K

Llegó la hora de uno de los duelos más esperados de la fase de grupos: Colombia de James Rodríguez se mide a la Portugal de Cristiano Ronaldo este sábado a las 5:30 p. m. en el Estadio de Miami, un juego con pronósticos de infarto.
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Los lusos comenzaron el camino en United 2026 con un insípido empate sin goles contra RD Congo y corrigieron la plana para la jornada ante Uzbekistán, a quienes golearon 5-0, mostrando el poder de su artillería pesada.
Colombia ha tenido un comienzo de ensueño, ganando con holgura y poderío los dos primeros partidos contra Uzbekistán y luego ante el Congo en el grupo K. El reto mayúsculo será este fin de semana, cuando enfrente a una de las candidatas al título.
Los cafeteros lideran el grupo previo al cierre de la primera etapa de competencia. Con una victoria o incluso un empate consolidan el primer lugar y jugarían los dieciseisavos de final contra uno de los mejores terceros de los grupos D, E, I, J o L.
Si los europeos se imponen en el marcador, los dirigidos por Néstor Lorenzo caerían a la segunda posición, teniendo que medirse en la siguiente ronda contra el segundo del grupo L.
Las estadísticas y la calidad de los jugadores línea por línea, promete un juego abierto para cualquiera, con posibilidades para ambos equipos y un resultado electrizante.
Ambas selecciones llegan con equipos completos, aunque no se descarta la rotación de jugadores para resguardar a algunas de sus figuras, con la lupa puesta sobre la próxima etapa de la competencia.
Así jugarían:
Colombia: 12 Vargas, 2 Muñoz, 23 Sánchez, 3 Lucumí, 17 Mojica, 16 Lerma, 14 Puerta, 7 Díaz, 11 J. Arias, 10 Rodríguez y 25 Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
Portugal: 1 Costa, 20 Cancelo, 13 Veiga, 3 Dias, 25 Mendes, 23 Vitinha, 21 Neves, 8 Fernandes, 11 Félix, 18 Neto y 7 Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.
Una oportunidad
En el Estadio de Atlanta, República Democrática del Congo y Uzbekistán deben concentrarse en ganar o ganar si aspiran a un boleto como mejor tercero en el grupo K. Los congoleños suman 1 punto, que les da un tenue respiro aún. Los uzbekos llegan con cero unidades y las fuerzas puestas en un milagro. El juego podrá disfrutarse a través de Tigo sports, Canal 7 y Fox.