Colombia derrota a RD del Congo para asegurar su lugar en dieciseisavos

-

Le costó a Colombia, pero se quedó con el liderato del grupo K y aseguró su clasificación a la siguiente fase tras derrotar por la mínima a RD del Congo en el encuentro que cerró la jornada mundialista del martes.

OTRAS NOTICIAS: Ancelotti confirma que Neymar está listo para jugar contra Escocia

Con este resultado, los cafeteros llegarán como líderes al duelo del sábado (5:30 p. m.) frente a Portugal.

El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo fue superior desde el pitazo inicial, aunque volvió a evidenciar problemas para traducir su dominio en goles. Además, se encontró con una inspirada actuación del guardameta Lionel Mpasi, figura de los Leopardos durante buena parte del compromiso.

Colombia are into the next round! ⏩#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Colombia insistió principalmente por la banda de Luis Díaz. El atacante del Bayern fue el más desequilibrante de la Tricolor, aunque también sufrió con la línea defensiva rival y cayó en varias ocasiones en fuera de juego. De hecho, logró enviar el balón al fondo de la red en dos oportunidades, pero ambas acciones fueron invalidadas por posición adelantada.

La recompensa para los sudamericanos llegó finalmente a los 76 minutos. Juan Fernando Quintero filtró un preciso pase para Daniel Muñoz, quien apareció desde atrás como una flecha y definió de zurda para romper el empate y desatar la celebración colombiana.

: ✅



#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/Qaj7rm7PzM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 24, 2026

Con su anotación, el lateral derecho se convirtió en el cuarto jugador colombiano en marcar en dos partidos consecutivos de una Copa del Mundo, algo que no ocurría desde la actuación de Yerry Mina en 2018.

El conjunto africano generó oportunidades para igualar el marcador, obligando a Camilo Vargas a intervenir con seguridad bajo los tres palos para preservar una victoria tan trabajada como valiosa.