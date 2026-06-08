Colombia vence a Jordania en su último amistoso antes del Mundial

-

Colombia derrotó 2-0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

En el minuto 41', con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos.

El segundo tanto se concretó en el 55' con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

Los cafeteros marcaron el ritmo en el inicio del primer tiempo y fueron superiores en el control de la pelota. Sin embargo, Jordania, sin desesperarse, consiguió bloquear los avances del rival.

¡ !



Victoria de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores en su amistoso



2-0

⚽️ Jhon Arias X2#ConOrgulloColombiano pic.twitter.com/bJGHoLyQUA — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 8, 2026

Cuando el combustible de los colombianos parecía acabarse, llegó el primer gol de Arias. En adelante, Jordania se replegó y tuvo pocas oportunidades de amenazar el arco cafetero.

El partido terminó de manera accidentada tras la expulsión de Amer Jamous en el 90' por una jugada peligrosa contra Jorge Carrascal.

Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves.