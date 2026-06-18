Colombiano pensó que viajaba a Guadalajara por el Mundial y terminó en Guatemala

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El sudamericano iba rumbo hacia México para apoyar a su selección en el Mundial United 2026.

Un colombiano publicó esta semana en sus redes sociales un video en el que explica cómo terminó en Guatemala cuando pretendía visitar México para asistir al Mundial de la FIFA 2026.

Se trata de "Fifancisco", quien dijo que creyó haber comprado boletos de avión para viajar hacia Guadalajara, pero en realidad eran para ir hacia Guatemala.

Según indicó, al momento de arribar al país se vio sorprendido al observar que decía "Bienvenido a Guatemala" en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Por lo tanto, tuvo que ir al counter de la aerolínea para resolver su situación y viajar a México, algo que le salió caro debido al error, según explicó.

Mira:

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Colombia disputó su primer partido del Mundial United 2026 el pasado miércoles ante Usbekistán, rival al que venció 3-1, en el Estadio Ciudad de México.

El próximo martes 23 de junio, los colombianos se enfrentarán a República Democrática del Congo, en Guadalajara.