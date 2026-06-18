Madre de Vozinha, portero de Cabo Verde, obtiene su visa para viajar al Mundial

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Luego de que el guardameta afirmara que su madre no había podido acompañarlo por problemas del visado, la mujer podrá llegar a Estados Unidos.

El guardameta de Cabo Verde, Josimar Dias, mejor conocido como "Vozinha", héroe del empate sin goles contra España en el Mundial 2026, podrá ver a su madre entrar a Estados Unidos, después de que las exigencias financieras para obtener un visado se lo impidieran.

"Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha obtuvo un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay", declaró en un comunicado Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes.

El congresista neoyorquino afirmó haber intervenido ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para resolver el problema.

"Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, fallecieron hace unos años. Lo hicieron todo por mí y hoy no estaban aquí. Mi madre tampoco pudo venir por el visado", dijo el jugador al concluir el encuentro, precisando que no había "logrado reunir a tiempo el dinero suficiente".

Cape Verde goalkeeper Vozinha’s mother, Ana Candida Evora, traveled from São Vicente to Praia to complete paperwork for a trip to the United States, where she is expected to reunite with her son after missing Cape Verde’s historic World Cup debut. pic.twitter.com/m4znwUPMBH — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2026

Estados Unidos impuso importantes restricciones de visado al margen del Mundial de fútbol, especialmente para países africanos, en aplicación de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

Washington exigía en concreto a los nacionales de 50 países en desarrollo, entre ellos Cabo Verde, un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado, suma reembolsable a su regreso al país.

Este sistema fue flexibilizado un mes antes del inicio de la Copa del Mundo para una parte de los aficionados.

Según Hakeem Jeffries, "los detalles del viaje se están ultimando ahora para que la madre y el hijo se reúnan en Miami", donde tendrá lugar el segundo partido de Vozinha y de los Tiburones Azules el domingo contra Uruguay, antes de un último encuentro del Grupo H el 27 de junio contra Arabia Saudita.