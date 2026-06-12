El color de la jornada inaugural bajo la mirada de Soy502

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En medio de la multitud colorida que llegó a la inauguración, nos encontramos a una pareja guatemalteco-colombiana que de inmediato se detuvo para saludarnos.

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Ellos, una pequeña porción, como otros extranjeros, con relación a los más de 80 mexicanos que dijeron presente en su casa, en su estadio, en el ahora llamado Ciudad de México.

"Me encantan las hilachas", dijo la colombiana, quien afirmó sentirse chapina. El novio, mientras tanto, confesó que extraña tomar atol con su familia. Ambos viven en Estados Unidos, pero también viajan bastante a suelo guatemalteco.

Bien elegantes llegaron para el debut del Tri en la Copa del Mundo. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Mares y mares de gente

El desfile de aficionados que ingresó a la inauguración inició desde las 8:00 de la mañana y no se detuvo hasta minutos antes del comienzo de la ceremonia (a eso de las 11:30).

Caminar y caminar, porque era la mejor, bueno, la única opción para llegar al recinto. Todas las calles aledañas estaban cerradas para los carros y buses.

Además de los animados anfitriones que nunca se chivean para salir en las fotos y videos, vimos a varios grupos de seguidores sudafricanos. Y por ahí, más aislados, porras colombianas, costarricenses y de algunos otros países.

Un perrito llegó bien uniformado a las afueras del estadio Ciudad de México. (Foto: Pedro Pablo Mijangos)

Bonito el futbol, que moviliza a miles de personas y las une cada cuatro años en los queridos Mundiales.

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