Personalidades que asistieron a la inauguración del Mundial FIFA 2026

Varias personalidades disfrutaron de la inauguración de la "Copa Mundial de la FIFA 2026" sorprendiendo al público.
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Estrellas del fútbol y la farándula acudieron al inicio de la fiesta deportiva y el encuentro de México y Sudáfrica, donde el país de Norteamérica se interpuso 2-0.
Salma Hayek sorprendió al dar unas palabras en pleno inicio, tras el espectáculo que cerró Shakira. Canelo Álvarez, Diego Boneta, Sebastián Zurita, Becky G y Ronaldo fueron vistos disfrutando de su momento.
El boxeador mexicano compartió varias historias de su llegada al estadio junto a su esposa, Fernanda Gómez. Ambos lucieron sus camisolas con los colores de México.
El actor Jaime Camil también compartió su experiencia en redes, mientras Jacqueline Bracamontes mostró que disfrutó de este momento.