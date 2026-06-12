Personalidades que asistieron a la inauguración del Mundial FIFA 2026

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Varias personalidades disfrutaron de la inauguración de la "Copa Mundial de la FIFA 2026" sorprendiendo al público.

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Estrellas del fútbol y la farándula acudieron al inicio de la fiesta deportiva y el encuentro de México y Sudáfrica, donde el país de Norteamérica se interpuso 2-0.

Salma Hayek sorprendió al dar unas palabras en pleno inicio, tras el espectáculo que cerró Shakira. Canelo Álvarez, Diego Boneta, Sebastián Zurita, Becky G y Ronaldo fueron vistos disfrutando de su momento.

El boxeador mexicano compartió varias historias de su llegada al estadio junto a su esposa, Fernanda Gómez. Ambos lucieron sus camisolas con los colores de México.

El actor Jaime Camil también compartió su experiencia en redes, mientras Jacqueline Bracamontes mostró que disfrutó de este momento.

Mira:

Fotos: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.

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