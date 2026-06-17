Colorido ambiente en una ciudad llena de fuentes y murales

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Kansas tiene lo suyo, su no sé que, como decimos en Guatemala. Es una ciudad no tan grande, con calles limpias y con gente muy amable.

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No se habla tanto español, como en otras metrópolis en las que hemos estado durante el Mundial, pero en los últimos días aprendieron a decir "Gracias" y "Mucho gusto", y lo hacen con alegría. Saben que estos días son especiales y que en unas semanas todo volverá a la normalidad.

"Venimos de Guatemala", dijeron sonriendo cuando nos vieron con la camisa de Soy502. (Foto: Pedro Mijangos)

La ciudad ofrece arte, música y muchos espacios verdes. Es curioso, y muy agradable, caminar y escuchar en los árboles a los pájaros, contrario a otros lados donde se oyen más los carros y los bocinazos.

El hecho que Argentina sea la Selección que abrió el telón (junto con Argelia), en esta localidad, para la cita mundialista, también le puso condimentos para que sea más futbolero el ambiente.

Las calles principales de Kansas se llenaron de aficionados de la Albiceleste que cantan, saltan y gritan por su Selección casi en cualquier momento. Acá no se inquietan, sacan el celular y documenta, algunos vecinos van más allá y se atreven a pedir selfies.

Hay un tren que atraviesa parte de la ciudad. Es gratuito y por ello siempre va lleno. (Foto: Pedro Mijangos)

Recién inauguran murales futboleros, es un lugar colorido, que promueve las obras de arte en las paredes. Hace unas horas era la novedad era el estreno de uno con la cara gigante de Messi.