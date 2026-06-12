Los comerciantes disfrutan la Copa Mundial para favorecer su economía

Las ventas de productos nacionales como de "souvenirs" del mundial no han tenido mayor movimiento en esta temporada anhelada por la visita de turistas.
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Coyoacán es uno de los sitios turísticos dentro de la Ciudad de México. Por tal motivo, el barrio colonial se ha preparado para recibir tanto a turistas nacionales como extranjeros para la temporada del fútbol.
Para los comerciantes pequeños de esta localidad, esta debería de ser una época de alta demanda, cuando el país abre sus puertas para que personas de distintos países vengan a disfrutar de su cultura.
Sin embargo, a pocas horas de iniciada la fiesta del balompié, los comerciantes han visto poco movimiento de personas, a comparación de años anteriores (1986), cuando el país fue anfitrión de este mismo evento deportivo.
Los mercados son puntos de interés para los turistas, ya que es donde encuentran comida nacional, antojitos, curiosidades, recuerditos para llevar a familiares y amigos. José Alfredo Cruz, un comerciante de curiosidades, piñatas y antojitos mexicanos afirmó que no se ha tenido la actividad que se contemplaba.
Algunos trabajadores cambiaron sus roles de negocio para incrementar sus ventas y elevar su economía con productos asociados a este evento deportivo.
Por otro lado, los sitios turísticos del lugar, como la famosa Casa de Frida Kahlo, afirman que esta semana han tenido más visitas de lo usual.
A pesar de la poca afluencia de personas, la actitud positiva se nota en los comercios locales, ya que los restaurantes, tiendas, comienzan a colocar decoración referente al fútbol para llamar la atención de más visitantes.