Los comerciantes disfrutan la Copa Mundial para favorecer su economía

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Las ventas de productos nacionales como de "souvenirs" del mundial no han tenido mayor movimiento en esta temporada anhelada por la visita de turistas.

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Coyoacán es uno de los sitios turísticos dentro de la Ciudad de México. Por tal motivo, el barrio colonial se ha preparado para recibir tanto a turistas nacionales como extranjeros para la temporada del fútbol.

Para los comerciantes pequeños de esta localidad, esta debería de ser una época de alta demanda, cuando el país abre sus puertas para que personas de distintos países vengan a disfrutar de su cultura.

Sin embargo, a pocas horas de iniciada la fiesta del balompié, los comerciantes han visto poco movimiento de personas, a comparación de años anteriores (1986), cuando el país fue anfitrión de este mismo evento deportivo.

Productos artesanales con temática del mundial de fútbol. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Los mercados son puntos de interés para los turistas, ya que es donde encuentran comida nacional, antojitos, curiosidades, recuerditos para llevar a familiares y amigos. José Alfredo Cruz, un comerciante de curiosidades, piñatas y antojitos mexicanos afirmó que no se ha tenido la actividad que se contemplaba.

“ Este año está ocurriendo muy despacio, no hay mucho movimiento. Esperamos que llegue más gente en las próximas semanas y más por ser una de las sedes ” José Alfredo Cruz , comerciante.

José Alfredo Cruz, comerciante. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Algunos trabajadores cambiaron sus roles de negocio para incrementar sus ventas y elevar su economía con productos asociados a este evento deportivo.

“ Mi labor es la artesanía, pero por el mundial me he dedicado a vender camisolas, pero está difícil, esperamos que nos permitan ingresar a la plaza para poder ofrecer nuestros productos ” Francisco Fuentes , comerciante.

Francisco Fuentes, comerciante. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502).

Por otro lado, los sitios turísticos del lugar, como la famosa Casa de Frida Kahlo, afirman que esta semana han tenido más visitas de lo usual.

A pesar de la poca afluencia de personas, la actitud positiva se nota en los comercios locales, ya que los restaurantes, tiendas, comienzan a colocar decoración referente al fútbol para llamar la atención de más visitantes.