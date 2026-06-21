“Pedí jugar con tres porteros”: la broma del DT de Irak antes de enfrentar a Francia

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La selección de Irak afrontará este lunes (3:00 p. m.) una de las pruebas más difíciles de la Copa Mundial de la FIFA 2026 cuando enfrente a Francia en Filadelfia.

En la víspera del duelo, el seleccionador Graham Arnold recurrió al humor al ser consultado sobre cómo detener a Kylian Mbappé y al ataque francés.

"Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero dijeron que no", comentó entre risas el técnico australiano.

Más allá de la broma, Arnold aseguró que su equipo está enfocado en su propio desempeño. "Tienen jugadores increíbles, pero nosotros nos concentramos en estar preparados y mostrarle al mundo de qué somos capaces", afirmó.





اللمساتُ الأخيرةُ لمنتخبِنا الوطنيِّ قبل مواجهةِ المنتخبِ الفرنسيّ في ثاني مبارياتِ كأسِ العالم. ⚽



Final preparations ahead of our clash against France in the second World Cup match. pic.twitter.com/UYN8jRcklF — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 21, 2026

El entrenador de los Leones de Mesopotamia también dejó claro que no renunciará a su filosofía pese a la diferencia de nivel entre ambas selecciones. "Siempre salgo a la cancha esperando ganar un partido, no tratando de no perder. Esa mentalidad coloca a los jugadores en un buen estado mental", señaló.

Irak disputa su primer Mundial desde 1986 y llega al compromiso tras caer 4-1 frente a Noruega en su debut. Francia, líder del ranquin FIFA y una de las favoritas al título, buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

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حُرّاسُ منتخبِنا الوطنيِّ خلال الوحدةِ التدريبية استعدادًا لمواجهةِ فرنسا. ⚽️ pic.twitter.com/7Qa9Y2o0dH — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 20, 2026

Arnold también tuvo palabras de reconocimiento para Didier Deschamps, quien dejará el cargo al finalizar el torneo. "Es un técnico fantástico y muy exitoso. Se puede ver que los jugadores lo aprecian mucho, y esa será una motivación extra para ellos en su último Mundial", concluyó.