Scaloni confirma que Messi está listo para el partido contra Egipto

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La selección de Argentina recibió una noticia tranquilizadora en la víspera de su duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Egipto.

El técnico Lionel Scaloni confirmó este lunes que Lionel Messi está en condiciones de jugar, pese al desgaste acumulado tras disputar los 120 minutos del sufrido triunfo sobre Cabo Verde.

"Leo está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día con 39 años", afirmó el entrenador en rueda de prensa desde el estadio de Atlanta.

El estratega fue incluso más contundente al descartar cualquier preocupación por el estado físico del capitán. "Si tiene algo, no me lo dijo, así que jugará igual", bromeó.

"SI TOCA ESPAÑA EN LA FINAL, YO LA FIRMO"



️ "Si toca España en la final, yo la firmo. Vamos a intentarlo, ojalá"



✍️ Scaloni pic.twitter.com/7SAYghphEE — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

El seleccionador reveló que ya tiene definido el once inicial para enfrentar a los egipcios, aunque evitó confirmar nombres. La principal incógnita pasa por la recuperación de Facundo Medina, quien terminó con calambres el duelo anterior, además de la posible entrada de Julián Álvarez por Lautaro Martínez o el regreso de Leandro Paredes al mediocampo.

Sobre el rival, Scaloni pidió no subestimar a Egipto, selección que permanece invicta en el torneo.

"Es una muy buena selección. Tiene jugadores de jerarquía y un entrenador que viene trabajando hace tiempo con ellos, con una idea de juego muy marcada", señaló.

#AHORA | Lionel Scaloni en conferencia de prensa previa al partido ante Egipto



️"La idea es no tener esas transiciones que tuvo Cabo Verde, que llegó y nos hizo daño. Somos un equipo que se defiende desde la pelota y un poco está en eso"



️"(Mohamed) Salah es un gran… pic.twitter.com/dYHjSijnr7 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) July 6, 2026

El campeón del mundo también explicó que Argentina deberá corregir aspectos mostrados ante Cabo Verde, especialmente en las transiciones defensivas y en la toma de decisiones en ataque para evitar caer en la precipitación.

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Por último, reconoció que el corto tiempo de recuperación entre partidos, sumado a las lluvias y retrasos en el traslado hacia Atlanta, complicó la preparación, aunque aseguró que el cuerpo técnico priorizó la recuperación física del plantel y el análisis en video del conjunto egipcio.