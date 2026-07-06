Roberto Martínez se despide de Portugal: "Dimos el alma, la vida y el corazón"

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El seleccionador español de Portugal, Roberto Martínez, anunció su marcha tras quedar eliminado en la Copa Mundial FIFA 2026 al perder 1-0 contra España en Arlington este lunes.

"Cuando vine a Portugal lo hice para ganar el Mundial, no lo hicimos y no tiene sentido seguir. Mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir", señaló.

Motivos de la derrota

"Terminamos con tristeza, con un rival que era el favorito en el Mundial. No nos dejaron hacer lo que queríamos hacer, aunque tuvimos valentía y agresividad. En octavos hay muchas cosas que pueden intervenir, que el balón entre o no entre, o un error cometido. Esto ha marcado la pauta. Estoy muy orgulloso, estuvimos sincronizados en defensa y buenos momentos con el balón. El partido hace gala del trabajo que han hecho los días para mirar a España directamente a los ojos. También juegan aspectos aleatorios como la suerte".

Último partido

"Se trata de un periodo de increíble, como me han tratado, lo llevaré en el corazón toda mi vida. Gracias a los futbolistas por su talento y compromiso. Es muy importante generar un equipo y los resultados, ganamos la Liga de Naciones, muchas victorias. Quiero agradecer a la federación por el alto nivel de profesionalismo. Ha trabajado muchísimo para ayudar a mis futbolistas, llevo en el corazón un agradecimiento".

Repasa el calendario del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo

"Creo que palabras de agradecimiento porque ha sido un capitán ejemplar. Yo llego a Portugal en un momento de duda sobre la posición de Cristiano. Ha sido un ejemplo, no solo con estadísticas, es su compromiso, el día a día, la forma en la que vive el futbol. Es un ejemplo a celebrar. No es el momento de buscar más allá. Es un icono del futbol. Para siempre agradecer lo que intentó en este Mundial".