Inglaterra vence 2-0 a Panamá y clasifica a 16vos como líder del Grupo L

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Jude Bellingham y Harry Kane, los dos nombres más conocidos de Inglaterra, llevaron a Inglaterra a dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 como líderes del Grupo L a costa de hundir 2-0 a la eliminada Panamá este sábado a las afueras de Nueva York.

El par de estrellas evitaron un nuevo desliz, como el ajustado ante Ghana (0-0) la fecha pasada, al derrumbar el muro cimbrado por los canaleros en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La Panamá del entrenador hispano-danés Thomas Christiansen, que llegó al duelo de cierre sin chances de clasificar, pretendió en vano despedirse de su segunda Copa del Mundo con al menos un punto y un gol a favor.

ENG 2-0 PAN (67') - Con su gol, Harry Kane supera a Gary Lineker como MÁXIMO GOLEADOR de Inglaterra en TODA la historia de la Copa del Mundo:



11 - HARRY KANE

10 - Gary Lineker

5 - Geoff Hurst

4 - Bobby Charlton

4 - Michael Owen

4 - Marcus Rashford — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026

Su propósito estuvo cerca de concretarse tras un primer tiempo que controló a la avanzada británica, pero que sucumbió en cinco minutos de la segunda parte gracias a la pierna izquierda de Bellingham (62') y la cabeza de Kane (67').

El capitán se reencontró con el gol, tras su doblete en el debut trepidante ante Croacia (4-2), y garantizó a los ingleses el primer lugar de la zona con siete puntos.

¿Cuándo y a qué hora vuelve a jugar la selección de Inglaterra en el Mundial 2026?

Su rival en la siguiente fase, el miércoles en Atlanta, será uno de los mejores terceros.

Jude Bellingham fue nombrado el jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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Kane, además, desplazó a Gary Lineker como goleador en los mundiales de los campeones del mundo en 1966 al llegar a las once dianas.