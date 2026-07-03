Congreso impulsa marco legal contra la estafa financiera

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Iniciativa propone crear un marco legal para prevenir, investigar y sancionar las estafas financieras digitales en Guatemala.

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Una iniciativa de ley presentada en el Congreso propone crear un marco legal para prevenir, investigar y sancionar las estafas financieras digitales, además de fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de atender estos casos y brindar mayor protección a las víctimas.

El diputado Héctor Aldana, ponente de la iniciativa, explicó que el proyecto surgió luego de identificar una serie de vacíos legales que actualmente limitan la respuesta del Estado frente a este tipo de delitos.

La iniciativa se presentó tras detectar que la falta de tipificación penal actual limita la respuesta del Estado ante estos ciberdelitos. (Imagen: captura de pantalla)

Según Aldana, no existen tipos penales específicos para las estafas financieras digitales y esto impide que el Ministerio Público (MP) cuente con una fiscalía especializada y dificulta la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) para investigar estos hechos.

"El objetivo es dotar de un marco legal moderno para proteger el patrimonio de la población, fortalecer la capacidad de respuesta, la coordinación e investigación de las instituciones competentes y obviamente identificar y perseguir penalmente la estafa financiera que hoy muchos guatemaltecos la están sufriendo", expresó Aldana.

La iniciativa contempla un procedimiento especial para atender las denuncias de las víctimas, que incluye la posibilidad de inmovilizar de forma inmediata recursos económicos y productos financieros relacionados con una presunta estafa, con el fin de aumentar las probabilidades de rastrear el dinero y recuperar los fondos sustraídos.

Según datos del Ministerio Público, el país registra alrededor de 57 mil denuncias por estafas financieras digitales y 17 mil intentos de fraude. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Sistema Nacional de Coordinación contra la Estafa Financiera Digital

Otro de los cambios que se plantean es la creación del Sistema Nacional de Coordinación contra la Estafa Financiera Digital, que integraría al Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB), el MP, la PNC, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), y otras instituciones para mejorar la prevención e investigación de estos delitos.

La propuesta busca evitar el largo y burocrático recorrido institucional que sufren actualmente los afectados al denunciar un fraude. (Imagen: captura de pantalla)

Aldana afirmó que actualmente las personas afectadas suelen pasar por un largo recorrido entre bancos, la SIB y el MP sin encontrar una respuesta inmediata; por esta razón aseguró que la iniciativa pretende que las víctimas reciban atención oportuna y no enfrenten solas las consecuencias del fraude.

Durante la presentación de esta iniciativa, Fernando González compartió su testimonio tras ser víctima del vaciado de sus cuentas bancarias y relató que, pese a denunciar el hecho ante distintas instituciones, no logró detener las transferencias ni recuperar los recursos, situación que viven muchos guatemaltecos.

Responsabilidad compartida

El diputado Aldana también indicó que la propuesta establece una responsabilidad compartida entre las entidades financieras y los usuarios. Explicó que los bancos deberán fortalecer sus sistemas de monitoreo y detección de operaciones inusuales, mientras que los clientes también deberán proteger sus credenciales y utilizar los mecanismos de seguridad disponibles.

El proyecto exige a los bancos reforzar el monitoreo de operaciones inusuales y a los usuarios proteger estrictamente sus credenciales. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Sanciones

Además, la propuesta incorpora nuevos tipos penales para las estafas financieras digitales y plantea sanciones de seis a doce años de prisión, así como multas equivalentes al doble del monto defraudado.

Aldana señaló que esto permitiría al MP especializar la investigación de estos casos e incluso abrir la puerta a la creación de una fiscalía especializada.

Según datos presentados del MP se registran alrededor de 57 mil denuncias relacionadas con este delito y al menos 17 mil intentos de estafa en el país. No obstante, se indicó que las cifras podrían ser mayores debido a que no todas las personas que son víctimas de estos hechos lo denuncian.