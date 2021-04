El Congreso hace oficial la integración de la CC

El período de la actual magistratura de la CC vence este miércoles 14 de abril. Por lo que el Congreso deberá juramentar a los nuevos magistrados. Sin embargo, existen dudas de si algunos designados puedan asumir.

EN CONTEXTO: Congreso rechaza objeciones contra integración de la nueva CC

Este lunes 12 de abril salió publicado en el diario oficial el Decreto 3-2021, con el que se oficializa la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC).

El decreto contempla que la CC, de momento, esté integrada por cuatro de los cinco magistrados titulares y lo mismo ocurre con los suplentes.

Magistrados titulares:

Dina Ochoa (Congreso)

Gloria Porras (Universidad de San Carlos)

Leyla Lemus (Organismo Ejecutivo)

Roberto Molina Barreto (Corte Suprema de Justicia)

Magistrados suplentes:

Luis Rosales (Congreso)

Rony Eulalio López Contreras (Universidad de San Carlos)

Juan José Samayoa Villatoro (Organismo Ejecutivo)

Walter Paulino Jiménez Texaj (Corte Suprema de Justicia)

En el Decreto 3-2021 no se incluyó a Nester Vásquez, como magistrado titular, ni a Claudia Paniagua, como magistrada suplente, debido a que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) no ha notificado al Congreso porque existen impugnaciones en contra de la designación de Vásquez.

No obstante, aún es incierto si los otros cuatro magistrados titulares podrán ser juramentados, debido a que en el Decreto se estableció que podrán tomar posesión los profesionales "en tanto no existan acciones o incidencias legales que modifiquen cada caso particular".

Según diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con ese párrafo se podría bloquear la juramentación de Gloria Porras, porque está abierto un proceso de antejuicio contra ella. Además, se interpusieron amparos contra la designación de Roberto Molina Barreto y Leyla Lemus.

La juramentación de los magistrados de la CC está prevista para este martes 13 de abril, aunque de momento no ha sido convocada esta plenaria. No obstante, el periodo de la actual CC vence este miércoles.