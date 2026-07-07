Conocemos al guatemalteco que acompañó a Ghana en el Mundial

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Todos quieren participar en un Mundial y más cuando es así de histórico como el de Unidos 2026. El orgullo 502, Luis José Mendoza, lo vivió desde adentro, palpitando cada juego desde el corazón del futbol. Fue Oficial de la FIFA de una de las selecciones participantes.

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Se formó en Comunicaciones y pasó por Petapa, Xinabajul y Antigua. Decidió colgar los botines a los 25 años y tras superar el luto del retiro, estuvo en algunas academias hasta convertirse en analista de video en el equipo aguacatero y luego, en los cremas, donde fue parte de la exitosa gestión que encabezó Willy Coito, donde los albos ganaron la Liga Concacaf 2021.

¿Qué es un Oficial de Enlace de Equipo de la FIFA? Es el delegado que envía FIFA a cada una de las selecciones del Mundial para que los acompañe durante la competición y los ayude a que su estadía sea placentera.

El guatemalteco se queda con el aprendizaje de la gran experiencia mundialista. (Foto: Rudy Martínez)

Ahora llegó a la Copa del Mundo 2026, pero no como futbolista, ni como analista de video, sino como Oficial de Enlace de Equipo de la FIFA (TLO por sus siglas en inglés).

Es un puesto complejo porque debe reportar a la FIFA todo lo que suceda con la selección a la que fue asignado y, a la vez, involucrarse con el combinado para satisfacer de la mejor manera todos sus requerimientos.

Mendoza fue asignado a Ghana. "Fue cumplir otra meta, un sueño que uno tiene de niño al ser futbolero. Fui jugador y al retirarme sentí que lo había perdido todo. Pasé un luto muy complicado y ahora ver hasta dónde he llegado es algo que me emociona y me pone muy feliz".

El día a día mundialista

"Tenía un horario que cumplir todos los días. Estaba pendiente de las comidas, del transporte, de los entrenamientos. Si había un cambio, tenía que gestionarlo y todo se debía reportar a la FIFA. Tenía que asegurar que cada detalle operativo se ejecutara de la mejor manera posible".

Significó un reto enriquecedor. "Fue una experiencia exigente, que requiere mucho compromiso. Es un Mundial y hay mucho en juego.

Luis conoció varias de las sedes de la Copa del Mundo. Una de ellas fue Boston. (Foto: Rudy Martínez)

"Me ayudó haber jugado futbol y haber sido parte de un cuerpo técnico, porque eso te abre el panorama y te da una perspectiva de lo que necesita el equipo. Hubo muchos desafíos, pero el más importante fue mantenerme en la línea de ser oficial de la FIFA y sentirme parte del equipo, porque estas con ellos y convives con ellos".

Ghana fue eliminada en los dieciseisavos de final al perder 1-0 ante Columbia luego de haberse clasificado como uno de los mejores terceros en el Grupo L, donde enfrentó a Panamá, Inglaterra y Croacia.

Luis José estuvo ahí, a pie de cancha, palpitando el Mundial, y disfrutando de ver un sueño cumplido. al lado de la selección africana. Ahora volverá a la Concacaf, donde labora. Su próximo reto será la Copa Centroamericana 2026.