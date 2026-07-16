Conocemos al quetzalteco que ha asistido a ocho Copas del Mundo

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"¡Guatemala!", nos gritan desde los pasillos del gigantesco Estadio de Boston. Terminó el partido y Francia se clasificó a las semifinales del Mundial al derrotar 2-0 a Marruecos.

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Entre la alegría de los franceses y la tristeza de los marroquíes se asoma un señor. No trae camisola de ninguno de los dos equipos, pero sí una boina plagada de pines que llaman la atención.

"¿Es de Guatemala, verdad?", nos pregunta después de chequear el logo que portamos en la camisa, el de Soy502. Nos saluda amablemente y nos cuenta su historia. "Tengo un mes de estar en Boston, he visto los siete partidos que se jugaron acá", nos dice.

Se trata de don Carlos Danilo Arango, un quetzalteco que disfruta de su octavo Mundial. Nada mal. "Acá tengo las pulseras de los siete partidos. El que más me gustó es este. Considero que Francia llega a la final y va a ser el campeón", lanza sin titubear.

Ocho Mundiales

En 1974 fue a su primer Mundial. "Viajé a Alemania y tuve la oportunidad de ver cinco partidos, incluida la final. Vi a Johan Cruyff y a Franz Beckenbauer", recuerda. "Después, de 2002 para acá no me he detenido en los Mundiales".

"Tengo los pines de cada Mundial al que he ido. Para mí es un gusto disfrutar, conocer gente y ver buen futbol. El que más recuerdo es el de Sudáfrica 2010", concluye.

Ahora le toca volver a casa con la vista puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Dos shecanos en el Mundial

Se pusieron la camisola de Argentina, pero siempre llevan la bandera de Guatemala. Los shecanos Edwin Orozco y René Godínez cumplieron un sueño al asistir al juego entre la albiceleste e Inglaterra, en las semifinales del Mundial 2026.

"Ni yo me la creo. Las entradas han estado carísimas, casi ya no hay. Para mí es un sueño hecho realidad. Vengo de la aldea San Isidro Chamac y estoy muy feliz", soltó con emoción René. "Ni les cuento el precio de las entradas", sonrió.

Edwin Orozco y René Godínez afuera del Estadio de Atlanta. (Foto: Rudy Martínez)

Eso no fue obstáculo para que los sampedranos lograran con mucho trabajo, una meta que se habían trazado. "Todo esfuerzo tiene su recompensa y por eso estamos aquí. Es una experiencia inolvidable", acotó Edwin.

Ambos residen en Atlanta y se dieron la oportunidad de ir a ver en vivo a su ídolo Lionel Messi, aunque no olvidan al equipo de sus amores: el Deportivo San Pedro. "Les va a ir muy bien en la Liga Nacional", aseguraron.

Los Gallos recién lograron ascender al máximo circuito del futbol guatemalteco.