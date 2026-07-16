Hacen sentir a los guatemaltecos como en casa con su sazón

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Un buen churrasco, unas enchiladas o un plato de garnachas después de un mes fuera de casa, significó una alegría inmensa. En Kansas City encontramos el restaurante: El Típico Guate Mix.

Saludar a guatemaltecos, sentir el olor de los frijoles volteados y disfrutar de tortillas salidas del comal nos hizo sentir como en nuestro hogar.

Y es justo eso lo que quieren transmitir los esquipultecos Sandra de León y Carlos de León, fundadores del lugar, quienes tienen más de 20 años de residir en Estados Unidos.

El churrasco es uno de los platillos más pedidos en el restaurante. (Foto: Rudy Martínez)

"Me siento muy contenta y halagada cuando los clientes están por irse y nos dicen: 'Muchas gracias. Ustedes nos ha transportado a nuestra Guatemala'. Eso nos llena y nos motiva a echarle más ganas", cuenta doña Sandra.

La tortilla de harina es típica del oriente en nuestro país y es uno de los platillos más solicitados en el restaurante. "Como saben que somos de Esquipulas y que las vendemos, las vienen a comprar. A algunos los hace recordar Zacapa; a otros, el mero Esquipulas", nos confiesa.

En el restaurante también se pueden encontrar productos guatemaltecos para el consumo diario. (Foto: Rudy Martínez)

En la actualidad, el menú también incluye comida salvadoreña y hondureña. El lugar se ha convertido en un centro de encuentro para centroamericanos, quienes disfrutan de comer algo que los devuelva a su tierra, aunque sea por unos momentos.