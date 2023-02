¿Qué es el Síndrome del Impostor? padecimiento que sufre Shakira

Shakira reveló recientemente que tiene un padecimiento que hace que le cueste darse mérito por lo logrado en su carrera.

En una reciente entrevista con el periodista Enrique Acevedo, la cantante Shakira decidió finalmente romper el silencio sobre su polémica separación de Gerard Piqué anunciada en junio de 2022.

La colombiana no solo tocó ese tema sino también lo que han sido sus últimos éxitos musicales y los constantes reconocimientos que se le hacen en la industria de la música.

Sin embargo, Shakira también confesó tener un curioso padecimiento que muchas veces no le permite darse crédito de los logros alcanzados durante sus largos años de carrera artística.

Shakira rompió el silencio para televisión. (Foto: Instagram)

"Sufro levemente del síndrome del impostor que todavía no me lo creo, todavía no creo que soy tan capaz o tan hábil, creativa o inteligente, talentosa como dicen que soy", expresó la artista durante la conversación con Enrique.

Pero también aseguró que esa "pequeña patología" funciona para mantenerla motivada a descubrir quién es realmente y lo que es capaz de dar.

¿De qué se trata?

El síndrome del impostor es un trastorno psicológico en el que las personas tienen la sensación de no estar nunca a la altura o no ser suficientemente buenos, competentes o capaces, saboteándose ellos mismos.

Al momento de tener triunfos personales, consideran que no han sido producto de esfuerzo o capacidad, sino de un simple "golpe de suerte" o gracias a la ayuda de los demás.

El tratamiento para este padecimiento es terapia psicológica para trabajar en las creencias erróneas.