“Siempre he sido dependiente”: la fuerte confesión de Shakira tras su ruptura (video)

Shakira volvió a sorprender tras romper el silencio sobre su separación con Piqué en una reveladora entrevista.

Durante una entrevista con el periodista Enrique Acevedo, Shakira dejó atónitos a los espectadores tras hablar por primera vez, y muy abiertamente, sobre su ruptura con Gerard Piqué.

La cantante se sinceró: "Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres", pero tras su experiencia ha cambiado su mentalidad.

"He sido una enamorada del amor y creo que esa historia he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día", expresó.

"Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres... Una enamorada del amor. Veo las cosas desde otras perspectivas. Ahora me basto a mí misma" @shakira

Además, habló sobre su popular tema con Bizarrap y aseguró que de no haberlo grabado no sería quien es ahora pues para ella fue liberador.

"Es una de las cosas que más agradezco a Biza. Me ha dado ese espacio, esa oportunidad de desahogarme... Y sí que fue un gran desahogo", añadió.

La cantante colombiana se mostró sincera y tranquila en la entrevista, la primera en televisión desde que anunció su ruptura en junio de 2022.