Fuertes lluvias amenazaron el último ensayo de la Albiceleste

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Horas antes del amistoso entre Argentina e Islandia (hoy a las 7:00 p. m.), último ensayo de la Albiceleste antes de defender su corona en United 2026, un fuerte temporal descargó intensas lluvias sobre Auburn, Alabama, sede del encuentro.

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Imágenes difundidas en redes mostraron sectores del Jordan-Hare Stadium, recinto que albergará el fogueo, con acumulación de agua y accesos afectados por el aguacero, mientras los pronósticos advertían sobre posibles tormentas eléctricas en la zona.

Con los minutos, la lluvia cedió. La organización trabajó contrarreloj para mantener el terreno de juego en condiciones óptimas, apoyándose en los sistemas de drenaje del estadio y en labores de mantenimiento, para evitar que el agua comprometiera el inicio del partido en el horario pactado.

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La preocupación no solo pasaba por la lluvia, sino también por la posibilidad de actividad eléctrica, un factor que en Estados Unidos activa estrictos protocolos de seguridad.

El tema vuelve a instalarse a las puertas de la Copa del Mundo. Apenas días atrás, un amistoso entre Arabia Saudita y Puerto Rico debió interrumpirse por más de 90 minutos tras detectarse actividad eléctrica a cercanías del recinto.

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La normativa obliga a suspender la actividad durante 30 minutos cuando se registran descargas eléctricas dentro de un radio aproximado de 13 kilómetros, y el conteo de seguridad se reinicia con cada nuevo relámpago.

Por el momento, no hubo modificaciones de horario en el último amistoso de los actuales campeones. Pero con el Mundial a punto de comenzar, las tormentas amenazan con convertirse nuevamente en protagonistas inesperadas de la competencia.