Consuelo Duval habló con las "Netas Divinas" sobre su experiencia en Guatemala junto a Carolina (video)

Consuelo Duval compartió su experiencia sobre su viaje a Guatemala al visitar a Carolina Brito, la pequeña con cáncer cuyo sueño era conocer a Federica P. Luche.

La actriz mexicana fue entrevistada en el programa "Abre la caja de", de Isabel Lascurain, donde las protagonistas de "Netas Divinas" se reunieron para conversar acerca de sus historias.

"Logré juntarlas a todas y cada una nos cuenta cómo la pasó en el confinamiento", es la intro que Isabel escribió en el video que publicó en Youtube.

En la conversación de 40 minutos con las famosas, Consuelo habló de su revelador encuentro con la pequeña Carolina.

Isabel le preguntó a Consuelo acerca de su experiencia en Guatemala. (Foto: oficial)

-"Quiero que cuentes de la niña que fuiste a ver a Guatemala" dijo Lascurain para iniciar el tema.

-"Me llegó por redes sociales el mensaje: Consuelo, te está buscando una niñita de 8 años que tiene leucemia en etapa fuerte y su sueño es conocerte, la vida es hoy, entonces dije: 'me voy mañana' y me fui, la vi y la amé".

"Me conmovió mucho su mamá entre un trayecto y otro porque primero fuimos a comer, la pequeña había recibido la quimio un día antes, encantadora la chamaca, yo la hacía reír, íbamos yo, Caro y su mamá, entonces la vi blanca y le dijo algo en secreto a su mamá y pensé, 'quiere vomitar', vomitó y después volteó a ver a su mamá y... no se los puedo describir.. fue una sensación de: 'me cambio por mi hija'. Benditas las mamás, fue una lección y un regalo para mí, dije: benditos los que estamos sanos, esta niña tiene 8 años, me encabroné con Dios y le dije; ¿dónde estás mi chavo?", expresó.

Elenco de Netas Divinas se reunió. (Foto: captura de pantalla)

"Consuelo Duval no es que no tenga cosas qué hacer, compró un vuelo, fue a Guatemala, se hizo presente y eso no lo hace nadie así", dijo Gloria Calzada, su compañera de show.

"Siento que Dios nos susurra y dice: 'tienes que hacer esto', esa inspiración que te llegó y la manera en que lo concibo dentro de mi seres que casi que es de él", agregó al respecto María Zetina.

"Es como decir: Estoy contigo porque fuiste a hacer feliz a la niña", agregó Yolanda Andrade.

El deseo de Carolina

En abril de 2021 la pequeña Carolina Brito, quien libra una batalla contra la leucemia LLA compartió a través de un video su deseo de conocer a "Federica" de la "Familia P. Luche".

La Fundación Erick Quiroa publicó el clip que los usuarios hicieron viral hasta llegar a Consuelo Duval, quien viajó a Guatemala para conocer a Brito, originaria de Quiché.

Consuelo compartió un almuerzo junto a la pequeña y su mamá, además de una amena tarde. La estrella mexicana también le trajo regalos y le presentó a Junior P.Luche por videollamada.

