Consuelo Duval comparte emotivo mensaje e imágenes del sueño de Carolina

Consuelo Duval publicó en sus redes sociales tiernas fotografías de su especial visita a Guatemala, para reencontrarse con la pequeña Carolina Brito.

La actriz mexicana compartió en imágenes sus momentos la niña de 8 años, que libra una dura batalla con la leucemia y su sueño era conocer a la famosa.

El encabezado de su post dice: "Caro pidió un sueño... Conocer a Federica P. Luche! Yo me pregunto... ¿Por qué no son unos niños normaaaaleeeesss?

A esta frase le siguió un emotivo mensaje.

"Gracias Dios mío por permitirme abrazar y hacer sonreír a una de tus mas grandes guerreras... #Carolina. Ustedes me conocen y comparto esta experiencia porque me parece inspirador que una niña de 8 años esté peleando por su vida y ya no quiero que los adultos estemos peleando entre nosotros, por puras tonterías. No perdamos la ilusión de vivir... ¡El amor, la compasión y la empatía van a salvar al mundo!", escribió acompañada de las fotos donde se muestra la maravillosa tarde que vivió con la guatemalteca.

Carolina y Consuelo, en su papel de Federica P. Luche, están en un auto, luego en un bonito jardín, compartiendo un café y conversando.

Brito sonríe con su nueva amiga y sus ojos reflejan el cariño, tanto hacia la actriz, como a "Federica P. Luche", personaje, famoso por la serie de comedia: "La Familia P. Luche".

