El contundente mensaje de la madre de Zoel Cruz sobre Nayib Bukele

La madre de Zoel Cruz difundió un inesperado mensaje refiriéndose a Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

A través de una publicación en Facebook, Yuli De León, madre de José Zoel Cruz, compartió un contundente mensaje hablando sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

La madre del artista que está desaparecido desde el 12 de noviembre de 2021, se refirió a la manera de gobernar de Bukele, luego de que el mandatario salvadoreño difundió un mensaje a su nación, hablando sobre como se combate la criminalización.

En es sentido, la madre de Zoel Cruz hizo referencia a que Bukele debería ser presidente de Guatemala.

"Cuánto diera por tener como presidente a Nayib Bukele y así las instituciones hicieran sus trabajos con transparencia y no se venden al mejor postor", escribió Yuli De León.

Con su mensaje, doña Yuli como la conocen sus allegados, mostró su sentir, pues en reiteradas ocasiones ha manifestado que ha recibido poca información por parte del Ministerio Público (MP) sobre la investigación de la desaparición de su hijo.

"Sin detalles"



El caso de Cruz continúa bajo investigación. Sin embargo, desde el día de su desaparición (noviembre de 2021) el MP no ha querido proporcionar una hipótesis de lo ocurrido, según explicó la entidad a Soy502, esto se debe a que las pesquisas siguen en trámite, y para no entorpecer los avances y poner en riesgo la investigación, no han brindado detalles.

"Se han realizado y se continúan realizando diligencias, por lo que el proceso aún se encuentra en investigación. Sin embargo, no se puede brindar ningún detalle ya que no se quiere estropear de alguna manera el resultado del proceso en curso", confirmó a Soy502 el MP.