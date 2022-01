La razón por la que Nayib Bukele arremetió contra Estados Unidos

El mandatario salvadoreño utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje contra el gobierno de Estados Unidos.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, criticó las intervenciones que Estados Unidos tiene en Latinoamérica.

La crítica de Bukele se basa en un artículo de opinión publicado en The Globe and Mail, el cual hace referencia a las próximas elecciones presidenciales del país estadounidense, y si es viable que Canadá tenga que intervenir para que no exista una posible autocracia.

Con ese argumento, Bukele agregó que eso podría resultar un hecho que no sea bien aceptado por los ciudadanos norteamericanos, haciendo alusión que eso mismo es lo que viven las personas de los países Latinos.

La crítica

"Esto debería sonar como una mala broma para la mayoría de la gente en EE.UU. (como debería ser)… Pero esa es la realidad que enfrentamos en América Latina todos los días: intervención", escribió el gobernante.

"No de Canadá, obviamente, sino de EE.UU... Y hay consecuencias personales, políticas y financieras si hablas", agregó.

El presidente salvadoreño ha hecho fuertes señalamientos tras las diferentes sanciones políticas que han recibido varios funcionarios de su gobierno.